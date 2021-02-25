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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«التنسيق الحضاري» يستكمل أعمال تطوير القاهرة الخديوية

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:45 م
القاهرة الخديوية
القاهرة الخديوية
آلاء حسن
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كشف المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن أن الجهاز يستكمل أعمال تطوير القاهرة الخديوية، إذ تتمثل الرؤية العامة للمشروع في التعامل ضمن إطار أكبر لتطوير مدينة القاهرة ورفع كفاءة الفراغات العامة بها والحفاظ على ثروتها من المناطق والمباني المميزة.

وقال أبوسعدة في تصريح لـ"الدستور"، إن التطوير يتضمن واجهات المباني التراثية والمحلات، فضلا عن معالجة الدور الأرضي بكل العقارات في المشروع، وكذلك توحيد ألوان الواجهات وإعادة العناصر المفقودة، للوصول إلى الصورة البصرية الموحدة، بعد إزالة جميع التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناغم مع الطابع العام للقاهرة الخديوية.

أما بالنسبة للتمويل؛ ذكر أبوسعدة أن محافظة القاهرة هي المسئولة عن ترتيبات التمويل مع البنوك والمحافظات، وليس للجهاز شأن في هذا الأمر، مضيفا أن شركة القابضة للتأمين لن تتبنى أعمال تطوير المشروع بشكل كامل، ولكنها تمول مبنى "إير فرانس" بميدان مصطفى كامل، وتحديدا شركة إدارة الأصول التابعة لها.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة وإزالة التشوهات التي لحقت بها.

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