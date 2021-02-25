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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمارك السويس

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:55 م
سيارات
سيارات
راندا التوني
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أقيمت، أمس، جلسة مزاد علني خاصة ببضائع وسيارات جمارك السويس داخل صالة النادي المصرى القاهري، وخلال جلسة المزاد تم الآتي:

1- إجراء المزاد على عدد 150 لوط سيارات وبضائع عامة متنوعة.

2 - البيع النهائى لعدد 49 لوط سيارات عدد 54 سيارة بمبلغ قدره 7 ملايين و677 ألف جنيه.

3 - البيع النهائى لعدد 22 لوط عدد 18 حاوية + طرود بضائع عامة لأصناف متنوعة منها أقمشة خيوط ريسيفرات خراطيم لب عباد الشمس هدايا سبوع وخلافه من البضائع الجمركية وخلافه بمبلغ 12 مليون و236 ألف و30 جنيها.

4- بلغ إجمالي عدد اللوطات المباعة الخاصة بجمارك السويس خلال الجلسة 71 لوط بحصيلة إجمالية قدرها 19 مليون و913 ألفا و30 جنيهًا.

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