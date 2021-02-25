مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمارك السويس





أقيمت، أمس، جلسة مزاد علني خاصة ببضائع وسيارات جمارك السويس داخل صالة النادي المصرى القاهري، وخلال جلسة المزاد تم الآتي:1- إجراء المزاد على عدد 150 لوط سيارات وبضائع عامة متنوعة.2 - البيع النهائى لعدد 49 لوط سيارات عدد 54 سيارة بمبلغ قدره 7 ملايين و677 ألف جنيه.3 - البيع النهائى لعدد 22 لوط عدد 18 حاوية + طرود بضائع عامة لأصناف متنوعة منها أقمشة خيوط ريسيفرات خراطيم لب عباد الشمس هدايا سبوع وخلافه من البضائع الجمركية وخلافه بمبلغ 12 مليون و236 ألف و30 جنيها.4- بلغ إجمالي عدد اللوطات المباعة الخاصة بجمارك السويس خلال الجلسة 71 لوط بحصيلة إجمالية قدرها 19 مليون و913 ألفا و30 جنيهًا.