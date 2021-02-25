رئيس الوزراء اليمني يبحث عقد مؤتمر حول الأوضاع الإنسانية

بحث رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشئون الانسانية الجديد للأمم المتحدة لدى اليمن وليام ديفيد جريسلي دعم مجالات التعاون والتنسيق بين الحكومة والأمم المتحدة في إعداد الخطط الإنسانية ومجالات التدخل المختلفة، إضافة الى الأوضاع الإنسانية مأرب على ضوء التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الانقلابية واستهدافها المتكرر لمخيمات النازحين، والتدخلات الأممية المطلوبة.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء تطرق الى مناقشة أوجه التنسيق والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر لإعلان تعهدات حول الأزمة الإنسانية في اليمن في الأول من مارس القادم، لدعم خطة الاستجابة الإنسانية، واهمية تغطية الفجوة التمويلية القائمة، والرسائل المطلوب توجيهها لتحقيق اهداف المؤتمر.ورحب رئيس الوزراء بالمنسق الجديد للشئون الإنسانية في اليمن، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه وفتح صفحة جديدة من التنسيق والتواصل المشترك مع الحكومة في مختلف الجوانب، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تقديم كل أوجه الدعم اللازم لانجاح اعماله وتسهيل القيام بمهامه، لافتا إلى حرص الحكومة على العمل مع الأمم المتحدة في مسارين إغاثي وتنموي، وتعزيز فرص التعافي في مختلف القطاعات، باعتبارها جوانب مهمة في الطريق الى السلام والاستقرار.وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى الأوضاع الإنسانية الصعبة والمعقدة التي تعيشها اليمن جراء استمرار الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، وأهمية تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في الاستفادة من المساعدات الانسانية، وان يكون هناك تقييم واقعي كمسار مصاحب للمساعدات واثرها، لافتا إلى أن استمرار التصعيد العسكري من قبل مليشيات الحوثي وخاصة استهدافها المتكرر لمخيمات النازحين في مأرب وتهجير المواطنين يضاعف من حجم التحديات والأزمة الإنسانية القائمة، وأهمية قيام الأمم المتحدة بدورها في هذا الجانب.بدوره عبر المسؤول الأممي عن الاستعداد للعمل والشراكة مع الحكومة في كافة المجالات.. مؤكدا بأن دعم الاقتصاد اليمني وبناء مؤسسات الدولة أولويات ملحة في المرحلة الراهنة.وأشار غريسلي إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاحتياجات الإنسانية في اليمن مطلع مارس القادم، وضرورة التعاون مع أجل انجاحه.. مجددا الإدانة للهجوم الذي استهدف مطار عدن الدولي وقدم التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للجرحى.