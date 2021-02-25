تونس وأوكرانيا تبحثان التعاون المشترك في المجال السياحي

بحث وزير السياحة التونسي الحبيب عمار، اليوم الخميس، مع سفير أوكرانيا بتونس فولوديمير خومانيتس، الفرص المتاحة لإرساء تعاون مشترك بين البلدين في المجال السياحي.وتناول اللقاء – بحسب بيان وزارة السياحة التونسية - تدعيم العلاقات الدبلوماسية في مجال الثقافة، وزيادة تدعيم الوجهة التونسية بالسوق الأوكرانية.كما تم أثناء اللقاء النظر في إمكانية توقيع برامج تعاون مشتركة بين البلدين في المجال السياحي وذلك خلال أعمال اللجنة المشتركة التونسية-الأوكرانية القادمة.