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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس وأوكرانيا تبحثان التعاون المشترك في المجال السياحي

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:49 م
السياحة التونسية
السياحة التونسية
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بحث وزير السياحة التونسي الحبيب عمار، اليوم الخميس، مع سفير أوكرانيا بتونس فولوديمير خومانيتس، الفرص المتاحة لإرساء تعاون مشترك بين البلدين في المجال السياحي.

وتناول اللقاء – بحسب بيان وزارة السياحة التونسية - تدعيم العلاقات الدبلوماسية في مجال الثقافة، وزيادة تدعيم الوجهة التونسية بالسوق الأوكرانية.

كما تم أثناء اللقاء النظر في إمكانية توقيع برامج تعاون مشتركة بين البلدين في المجال السياحي وذلك خلال أعمال اللجنة المشتركة التونسية-الأوكرانية القادمة.

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