رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:26 م
يوسف إدريس
يوسف إدريس
ايهاب مصطفى
طباعة
حين قامت ثوة يوليو باركها يوسف إدريس، واشترك في تحرير أول مجلة يصدرها الجيش في سبتمبر 1952 وهى مجلة التحرير التي كان يرأس تحريرها آنذاك، أحمد حمروش، وكان من كُتّابها عبد الرحمن شرقاوي، وفتحي غانم وصلاح حافظ وحسن فؤاد.

اكتشف يوسف إدريس بعد فترة قصيرة أن أحلامه في الثورة لم تتحقق، فاصطدم مع السلطة واعتقل فور عودته من رحلة قصيرة، إلى دمشق حيث كتب تقريرا لإحدى المنظمات الشيوعية عن نشاطه في دمشق وبيروت.

وكان البوليس السياسي متابعًا للنشاط السري لهذه المنظمة، فعرف أمر هذا التقرير فداهم منزل يوسف إدريس ليلًا بناءً على ورقة من زكريا محيي الدين، وكان التقرير مخبأ في تمثال مجوف بالمنزل، وأشار إدريس إلى أخيه بأن التقرير مخبأ في التمثال، فتصور أخيه أن إدريس يقول له:" اشنق العسكري"، وكان سيشنقه فعلًا، لكي يتكفل يوسف إدريس بالعسكري الآخر، الذي كان يجلس وهو يمثل أنه نائم لكي يسمع ما يمكن أن يقوله يوسف لشقيقه.

وكان إدريس مندهشا بعد كل هذه السنوات الطويلة من خداعه للضابط المكلف وقتها بتفتيش المنزل، وكان من أكفأ الضباط ويدعى "عشوب".

ووقف الضابط بتأمل التمثال وتصور أنه مصمت وليس مجوف، بينما امتقع وجه يوسف إدريس، وسقط قلبه تخوفا من اكتشاف التقرير في رقبة التمثال ثم تنفس الصعداء حين ابتعد الضابط عنه، فلو اكتشفه لعوقب يوسف إدريس بعشر سنوات أشغال شاقة، فقد كان اعترافا صريحا بمقابلاته الشخصية في دمشق ومباحثاته معهم لكي يرفع إلى اللجنة المختصة بالتنظيم، حسبما ذكر محمود فوزي في كتابه "يوسف إدريس على فوهة بركان.. الحوار الأخير".

موضوعات متعلقة

سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021

أكواد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

الأمم المتحدة تشيد بمبادرة حياة كريمة: تساهم فى تحسين مستوى المعيشة

بتوجيهات من الرئيس.. القوات المسلحة ترسل مساعدات طبية للجيش اللبنانى

الصور

image description

محطة صرف الغنيمية تحصل على الشهادة العالمية للإدارة الفنية المستدامة

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

وزير التعليم يوضح طريقة احتساب نتيجة الشهادة الإعدادية

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

جدول التطعيمات الإجبارية ضد شلل الأطفال

تردد قناة بين سبورت ماكس عبر نايل سات

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

رابط وزارة القوى العاملة 2021 | موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

أيام زمان

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير.. الأحد

6 كتب جديدة عن مشروع النشر بقصور الثقافة

طريف شوقي يحاضر حول علم النفس وإدارة الأزمات بـ«الأعلى للثقافة»

«التنسيق الحضاري» يستكمل أعمال تطوير القاهرة الخديوية