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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئولو حقوق الإنسان بـ«الداخلية العرب» يوصون بإنشاء مزيد من الهياكل الرقابية

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:44 م
حقوق الإنسان بـ«الداخلية
حقوق الإنسان بـ«الداخلية العرب
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أوصى المشاركون في المؤتمر السادس للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية بالعمل على إنشاء مزيد من الهياكل الرقابية على احترام حقوق الإنسان ضمن الأجهزة الأمنية، وإلى إحداث لجان داخلية لمناهضة التعذيب في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بحقوق المحتجزين.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الخميس، بمناسبة اختتام المؤتمر السادس للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية وإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين الأجهزة المسئولة عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية في الدول العربية.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة إعداد تصور نموذجي للتقرير الذي تقدمه الدول الأعضاء لتجاربها في مجال حقوق الإنسان، على أن يكون ضمن هذا التصور قسم خاص بعرض حالات انتهاك حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية إن وجدت.

كما طلب المشاركون في المؤتمر من الأمانة العامة ومكتبها العربي المتخصص بالتوعية الأمنية والإعلام إعداد دليل استرشادي بالإجراءات النموذجية لحماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وعرضه على مؤتمر مقبل، ووافق على التصميم المقترح للموقع الإلكتروني الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، كما طلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية النظر في إحداث دبلوم عالي في مجال حقوق الإنسان.

وأحيلت توصيات المؤتمر إلى الأمانة العامة تمهيدًا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.

وكان المؤتمر انطلق أمس في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر الدائرة التلفزيونية، وذلك بمشاركة المسؤولين عن حقوق الإنسان وممثليهم في وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة حقوق الإنسان)، المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة منها: حماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتصور لموقع إلكتروني خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، واستعرض تجارب هذه الوزارات في مجال حقوق الإنسان، كما عرضت خلال جلساته الدراسات المعدة بشأن الموضوعات المطروحة للبحث.

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