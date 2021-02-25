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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

‏المغرب: 3 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:30 م
الجرعة الأولى
الجرعة الأولى
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أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد وصل إلى 3160479 شخصا حتى الآن، مشيرة إلى أن 248844 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 43626 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 6 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا المصنع فى الهند، ومليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، عن إجراء تحاليل للدم بالمؤسسات التعليمية، تشمل الطلاب من 16 إلى 18 عاما وأيضا المسئولين الإداريين والتربويين، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي سلالات فيروس "كورونا" قبل خروج الوضع عن السيطرة.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 إلى 64 سنة فى إطار توسيع دائرة التلقيح.

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