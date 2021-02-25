قائد أركان الجيش الموريتاني يبحث تعزيز التعاون العسكري مع إسبانيا









بحث قائد أركان الجيوش بموريتانيا الفريق محمد ولد مكت مع الجنرال الإسباني آلفونزو اكراسيا فاكيرو التعاون العسكري بين البلدين، اليوم الخميس، في نواكشوط.وتمحور اللقاء حول سبل وآليات تطوير التعاون العسكري الثنائي، وتعزيز قدرات القوات المسلحة الموريتانية، ودعمها في التخطيط والتدريب والتدخل، خاصة في مجال محارية الهجرة غير الشرعية.ولم يوضح بيان للأركان الموريتانية المزيد بشأن فحوى الاتفاق بين الطرفين، لكن موريتانيا تعول بشكل كبير على إسبانيا بصفتها الشريك الأوروبي الأول في مجال المساعدة الفنية والعسكرية لموريتانيا، وخاصة لخفر السواحل والبحرية والدرك والشرطة في التصدي للهجرة غير الشرعية العابرة للحدود.ويشغل فاكيرو الذي يزور موريتانيا، منذ أمس، منصب مستشار دبلوماسية الدفاع لدى الأمين العام للسياسات الدفاعية ورئيس اللجنة الموريتانية الإسبانية المشتركة للتعاون العسكري.