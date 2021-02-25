هل يمكن استخدام «جيوجيبرا» خلال امتحانات علمي رياضة؟.. «شوقي» يجيب

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على تساؤل البعض بشأن استخدام برنامج "جيوجيبرا" لطلاب علمي رياضة خلال الامتحانات المنعقدة على التابلت.وقال الوزير لـ"الدستور"، إن هذا الأمر غير مسموح به.وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات التيم الأول في الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس لعام 2021 بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية آخر العام، في حين أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها في نهاية العام.