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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هل يمكن استخدام «جيوجيبرا» خلال امتحانات علمي رياضة؟.. «شوقي» يجيب

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:01 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على تساؤل البعض بشأن استخدام برنامج "جيوجيبرا" لطلاب علمي رياضة خلال الامتحانات المنعقدة على التابلت.

وقال الوزير لـ"الدستور"، إن هذا الأمر غير مسموح به.

وكان قد قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات التيم الأول في الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس لعام 2021 بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية آخر العام، في حين أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها في نهاية العام.

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