21 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء اليوم الخميس تسجيل 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد بيان للوزارة بأنه وبعد إجراء 1369 فحصا تم تسجيل 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 27 مصابا، ووفاة مصاب واحد ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 17179، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 16524، ووصل إجمالي الوفيات إلى 439.