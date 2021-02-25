رئيس مدينة المنيا يتابع أعمال رد الشيء لأصله بالشوارع (صور)

أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على أهمية الالتزام بالضوابط اللازمة واللوائح والقواعد المنظمة لأعمال إعادة الشيء لأصله فيما يخص أعمال الحفر بالشوارع للأغراض المختلفة لضمان إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية؛ حفاظًا على أي استثمارات يتم ضخها بهذه الشوارع أو في أعمال تطوير أو تجميل حفاظا على المال العام.وأوضح رئيس المدينة أن الطرق ورفع كفاءتها ورصفها من أهم مشروعات البنية الأساسية التي توليها الدولة أهمية كبرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 م. باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة، وسير العمل بها والانتهاء من تحقيق أهدافها وفقا للجداول الزمنية المحددة بآلياتها المعتمدة.وشدد رئيس مركز ومدينة المنيا على ضرورة رصف وتمهيد الطرق ورد الشيء لأصله بالشوارع التي تمت بها أعمال حفر لتوصيل مشروعات بنية تحتية حرصًا على السيولة المرورية، وتخفيفًا على المواطنين مع تحصيل الإيرادات من رد الشيء لأصله لتنمية الموارد الذاتية، وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا.