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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأغذية العالمي»: 3 مراجعات بشأن ملابسات حادث مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:12 م
حادث مقتل السفير
حادث مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو
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أعلن برنامج الأغذية العالمي العمل حاليًا عن 3 مراجعات للحقائق المحيطة بالحادث الذي وقع يوم الاثنين 22 فبراير، وأسفر عن مقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا اتاناسيو، ومرافقة الأمني فيتوريو اياكوفاتشى، وسائق برنامج الأغذية مصطفى ميلامبو.

ولفت البرنامج الأممي، في بيان صادر من مقره في جنيف اليوم الخميس، إلى أن المراجعات تجري على التوالي من قِبل إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن والسلطات الإيطالية والسلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضافت المنظمة الدولية أنها طلبت التعاون مع المراجعة التي تجريها إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، كما عرضت التعاون الكامل مع تلك التي تنفذها السلطات الإيطالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدة تأييدها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية للتحقيق بسرعة في هذا الاستهداف الشنيع لبعثة ميدانية مشتركة للأمم المتحدة وتقديم الجناة إلى العدالة.

وأعرب برنامج الغذاء العالمي عن تضامنه مع عائلة وأصدقاء وزملاء جميع أولئك الذين فقدوا حياتهم بشكل مأساوي في هذا الحادث، داعيا إلى الانتهاء السريع للمراجعات بحيث يمكن إثبات الحقائق بشفافية ونزاهة، لافتا إلى أن موظفي البرنامج الأربعة الآخرين الذين أصيبوا خلال الحادث يتعافون حاليًا في جوما.

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