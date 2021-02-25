فضل شاكر ينشر بوستر أغنيته الجديدة «لسه الحالة متسرش»

يستعد النجم فضل شاكر لطرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".روّج فضل لأغنيته الجديدة عبر صفحته الشخصية بموقع التغريدات "تويتر" ونشر بوستر الأغنية وعلق عليه قائلًا: "لِسّه الحالة متسرش.. قريبًا".ويواصل الفريق الفني للفنان فضل شاكر إعادة طرح الأعمال الطربية "حفلات" على قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، فيما سيشهد هذا العام 2021 طرح العديد من الأعمال الغنائية التي تعاون من خلالها مع أبرز الشعراء والملحنين في العالم العربي.