مواطنون مستعدون للتسجيل في موقع جرعات «كورونا»: اللقاح أثبت فاعليته

منذ أيام، أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء التسجيل المواطنين في الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح فيروس كورونا يوم الأحد المقبل، وأنه سيتم توفير اللقاح من خلال دفع رسوم معينة لن تزيد عن 200 جنيه للجرعتين، أما بالنسبة لغير القادرين فسيتم توفير اللقاح لهم مجانا بنسبة 100%، وعلى من يُريد تلقي هذا اللقاح الإمضاء على موافقته.وقبل إتاحته للمواطنين، تلقى أغلب أطباء مستشفيات العزل والحميات والصدر جرعتي اللقاح، باعتبار أنهم من الفئات الأولى بالرعاية الذين تم تحديدهم من قبل وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مع أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وكان تلقي الأطباء هذا اللقاح بمثابة تشجيع للمواطنين على التسجيل ليتلقوه أيضًا.«الدستور» أجرت استطلاع رأي بين مجموعة عشوائية من المواطنين؛ لقياس مدى الرضا عن اللقاح، وعما إذا كانوا على استعداد لتلقي الجرعتين أم لا.حامد: سأسجل لتلقي اللقاحقال محمد حامد، أربعيني، موظف بإحدى المصالح الحكومية، إنه على استعداد للتسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالرغبة في تلقي اللقاح، مشيرًا إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد للوقاية بنسبة كبيرة من الفيروس، كما أن اللقاح تم تجربته وأثبت فاعليته في بلد منشأه.هدى: أثق في حكومتنا وسأتلقى اللقاحشجعت هدى كامل، ثلاثينية، مدرسة بإحدى مدارس الجيزة، فكرة تلقي اللقاح، لأنه السبيل الوحيد للتخلص من الكورونا، وأي فيروس في العالم قام بغزو العالم على شاكلة الكورونا لم تحل أزمته إلا من خلال اللقاحات، مؤكدة أنه تثق في الحكومة، التي أثبت خلال الأيام الماضية جدارتها في حل الأزمات المطروحة أمامها خاصة في فترة كورونا.علي: حملات التوعية تقضي على الشائعاتولفت علي إسماعيل، في منتصف الأربعينيات من عمره، موظف علاقات عامة في إحدى شركات الديكورات، أن العمل على حملات التوعية من الآن، هو أقصر الطرق للمصريين، لأن دونها ينقاد الأغلب لحملة الإشاعات التي تحذر من تلقي اللقاح، في حين أن كثير من مواطني العالم أخذوه وستظل النتائج إذا تخاذل الجميع في تلقي اللقاح، مشيرًا إلى أنه ينتظر إتاحة تسجيل المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح ليقوم بوضع اسمه ضمنهم.ومن الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن وصول شحنة قدرها 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا، الإثنين الماضي، ضمن الخطة الموضوعة للحصول على اللقاحات من جهات متعددة.