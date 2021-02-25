رئيس المجلس الرئاسي الليبي يدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على منتهكي وقف إطلاق النار

شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب محمد المنفي على السعى إلى تعزيز وقف إطلاق النار وإيقاف كافة الأعمال القتالية على كامل التراب الليبي وإفساح المجال للجنة (5+5) مع توفير كل سبل الدعم من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.وجاء ذلك خلال اجتماع مجموعة العمل السياسية عبر تطبيق «زوم» اليوم، بمدينة طرابلس بحسب بيان مكتب إعلام المجلس الرئاسي.وأضاف البيان: «سنسعى إلى إنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية كبداية التأسيس لقواعد المصالحة الوطنية، مع توفير الظروف الملائمة والمناخ المناسب من خلال زيارتنا التي قمنا بها للشرق وبعض اللقاءات مع القوى الاجتماعية في الغرب، وستكون لنا زيارات للجنوب لحثهم على مصالحة وطنية شاملة والحد من خطاب الكراهيه وتغليب لغة التسامح والعفو والصلح».وتابع: «كما أننا حريصون على التنسيق مع رئيس الحكومة (عبدالحميد الدبيبة) من أجل تحسين الأوضاع المعيشية وتقديم الهدنات الأساسية للمواطنين، وكل هذه الإجراءات والخطوات تهدف في مجملها إلى تحقيق هدف رئيسي وأساسي بالنسبة للمجلس الرئاسي المنتخب، وهو الوصول إلى عملية الانتخابات في نهاية ديسمبر المقبل وسنعمل على تذليل كل الصعاب سواء الأمنية والخدمية والفنية».وأكد الرئيس أن خطوات المجلس الرئاسي ذات مصداقية وقابلة للتحقق ومتسلسلة، وفقا لمخرجات برلين وطبقا للخارطة التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي ضمن سياق زمني معين ومهام محددة.وطالب الرئيس بعثة الأمم المتحدة بالإستمرار في الدعم والمساندة بخصوص الترتيبات العسكرية، والعمل على استدامة وقف إطلاق النار ونزع السلاح ودمج الأفراد المؤهلين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية.وطالب رئيس المجلس الرئاسي المنتخب في الختام البعثة الأممية بدعم السلطة التنفيذية الجديدة، والتأكيد على شرعيتها من خلال دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد على أهمية احترام وقبول نتائج الانتخابات التي أجريت في ملتقى الحوار السياسي الليبي.