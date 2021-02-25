النيابة تصرح بدفن ضحية أسانسير مستشفى السلام

صرحت نيابة السلام، الخميس، بدفن ممرض لقى مصرعه جراء سقوط أسانسير مستشفى السلام التخصصي.وكشف تقرير الطب الشرعي للممرض عن أن الضحية دخل في غيبوبة تامة بعد الحادث نتيجة إصابته بنزيف في المخ وتوقف وظائف القلب، وقام الأطباء بإنعاشه وإعادة النبض لقلبه مرة أخرى.وورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط أسانسير بمستشفى السلام وبداخله أحد ممرضي المستشفى، وعلى الفور تمكنت وحدة الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة من إخراج المصاب من داخل الأسانسير، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.