وزير التعليم يوضح طريقة احتساب نتيجة الشهادة الإعدادية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الشهادة الإعدادية "شهادة عامة" وكل المجموع على امتحان الترم الثاني بامتحانات كاملة وليست مجمعة.وأضاف في تصريح له عبر جروب "بناء التعليم المصري": "لا يوجد امتحانات شهرية للإعدادية.. هذا الكلام يعود على سنوات النقل فقط من ٤-٨، ١٠-١١".وعن مطالبات أولياء الأمور بعقد امتحانات ورقية للصف الأول الثانوي: "هذا الاقتراح غير مقبول على مستوى الدولة لأسباب كثيرة"، معقبا: "دعونا نتوقف عن مثل هذه الاقتراحات لأن الوقت ضيق والتنفيذ بالغ الصعوبة وسننفذ ما تم الإعلان عنه بلا تغيير والله المستعان وإن شاء الله الخبر لنا جميعا".