الكاظمي: التعاون بين العراق ومصر ركن أساسي للاستقرار والتكامل الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، أهمية التعاون الثنائي بين العراق ومصر باعتباره ركنا أساسيا في تدعيم الاستقرار والتكامل الاقتصادي البيني، فضلا عن أهمية الروابط الإقتصادية العميقة التي تربط البلدين.ووجه الكاظمي خلال استقباله رئيس وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرّة المصرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب بتسريع خطوات تنفيذالمنطقة الصناعية المتكاملة التي تم الاتفاق على إنشائها في العراق بالتعاون مع الجانب المصري، حسب بيان حكومي.ومن ناحيته، قال رئيس الوفد المصري المستشار محمد عبد الوهاب إن "الشركات المصرية والقطاعات التجارية والصناعية المصرية كافة، تتطلعللتعاون مع نظيراتها العراقية، بما يحقق التقدم والتكامل الإقتصاديين، وبما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للبلدين".وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز التعاون الثنائي في مجال الإستثمار، وتسهيل دخول الشركات المصرية الى السوق العراقية والاستثمار فيها.