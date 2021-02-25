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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب وبوروندي يوقعان خارطة طريق لتطوير مستوى التعاون بين البلدين

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:12 م
ناصر بوريطة،
ناصر بوريطة،
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وقعت المملكة المغربية وجمهورية بوروندي، اليوم الخميس بالرباط، خارطة طريق للتعاون فى الفترة ما بين عامي 2021 و2024، بهدف تطوير مستوى التعاون والعلاقات القائمة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة فيها استنادا على الاحترام المتبادل، ومن خلال تطوير شراكة متينة وتضامن فعال.

وقع الخارطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون التنموي في بوروندي، ألبرت شينجيرو.

وكانت المملكة المغربية وجمهورية بوروندي قد اتفقتا على العمل من أجل تعزيز التعاون الثنائي أكثر في عدة مجالات، منها التعليم والتأهيل، والتعاون التقني والأمني، والنهوض الاقتصادي والاستثمارات، والتمويلات الدولية وتبادل الزيارات الرسمية.

حيث يقوم الجانب المغربي بتقديم مساعدته وتقاسم خبراته مع جمهورية بوروندي في المجالات المذكورة، من خلال تنظيم زيارات تعليمية إلى المغرب لكبار الموظفين البورونديين، ومنح دراسية للطلاب والمتدربين من بوروندي في المؤسسات المغربية العامة للتعليم العالي، والتقني والمهني.

كما تنظم المغرب برامج لتعزيز القدرات لكبار الموظفين البورونديين في مختلف المجالات، وإيفاد خبراء مغاربة من مختلف القطاعات ووفود من الاقتصاديين المغاربة إلى بوروندي، من أجل تطوير شراكات أعمال رابح-رابح مع نظرائهم فى بوروندى، وكذلك النهوض بمختلف فرص الاستثمار من أجل تنفيذ مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لجمهورية بوروندي.

ويلتزم المغرب كذلك بدعم جمهورية بوروندي في إعداد ملفات متعلقة بتطوير مشاريع البنى التحتية أو المشاريع الاستراتيجية، من أجل الحصول على الدعم من منظمات التمويل الإقليمية والدولية التي لدى المغرب علاقات معها.

وقال وزير الشئون الخارجية المغربى أن وفدا سيتوجه إلى بوروندي الأسبوع المقبل للشروع في إجراءات فتح سفارة للمغرب في العاصمة البوروندية.

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