«الدبيبة»: تشكيل حكومة ليبيا اعتمد على المناقشة مع لجنة الحوار السياسي و«النواب» ومجلس الدولة

قال رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة، إن تشكيل الحكومة اعتمد على المناقشة ابتداء من لجنة الحوار السياسي ومن ثم مجلس النواب ومجلس الدولة وغيرها من المؤسسات.وأضاف «الدبيبة» في مؤتمر صحفي اليوم: «قمنا بإرسال مقترح ومعايير اختيار هيكلية حكومة الوحدة الوطنية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب رفقة مخرجات ملتقى الحوار السياسي وبرنامج الحكومة احتراما للمدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق».وتابع: «وضعنا في اعتبارنا خلال تشكيل الحكومة المعاناة التي عاناها الشعب الليبي وعاشتها البلاد في الفترة الأخيرة والخروج من الحرب ونزاعات وخلافات الحقيقة دمرت هذا الوطن وأسست لفرقة وانشقاق»، لافتا إلى أن الحكومة هي حكومة وحدة وطنية حقيقية تريد التوافق والمصالحة والتجمع، بالإضافة إلى أنه تم الاعتماد في تشكيل الحكومة على التشاور مع إخوتنا ابتداء من لجنة الحوار السياسي ومن ثم مجلس النواب وبعد ذلك مجلس الدولة والكثير من القطاعات والمكونات.