باريس تدين أعمال العنف بعد الانتخابات في النيجر

أدانت باريس اليوم، أعمال العنف التي اندلعت بعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في النيجر، حيث أعلن المرشح المقرب من الحكم ومرشح معارض الفوز بها، ودعت جميع الأطراف إلى الحوار.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن فرنسا تدعو جميع الفاعلين السياسيين إلى تعزيز مناخ الحوار والتهدئة، واستخدام القنوات القانونية لتسوية أي نزاع.