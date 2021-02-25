وكيل «تعليم أسوان» يحيل معلمًا و4 مديري إدارات للتحقيق





أحال الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الخميس، معلما بإدارة كوم أمبو التعليمية للتحقيق، لقيامه بتجميع الطلاب داخل المدرسة، ومخالفته قرار الوزارة، بمنع التجمعات لحد من جائحة كورونا المستجد كوفيد 19.كما تمت إحالة 4 من مديري الإدارات النوعية بالمديرية للتحقيق، وذلك لعدم التزامهم بخطوط السير خلال الفترة السابقة مما يعتبر إهدارا للمال العام.جاء ذلك في إطار جهود مدير التربية والتعليم بمحافظة أسوان لتنفيذ قرارات الدولة، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتهيب مديرية التربية والتعليم بجميع العاملين بها على مستوى المديرية والإدارات والمدارس بضرورة الالتزام بخطوط السير وإعداد تقرير بنتائج الزيارة، وضرورة التوقيع في دفتر الأمن ودفتر المترددين وذلك حرصًا على الانضباط الإدارى للعملية التعليمية.