محافظ بورسعيد يستقبل وفد وزارة الإسكان

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، وفد وزارة الإسكان برئاسة محمد هشام درويش وكيل أول وزارة الاسكان للتشييد والعلاقات الخارجية.يأتي ذلك فى إطار زيارته للمحافظة للمرور على جميع مشروعات إسكان الوزارة ومتابعة آخر مستجدات الأعمال فى المشروعات الجارى تنفيذها والتى تشمل المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى والإسكان الاسثتماري والكراسة الزرقاء.واستعرض المحافظ مع وكيل الوزارة عدد من الموضوعات المتعلقة بإنهاء الأعمال الإنشائية بمشروعات الإسكان، مشددا على التنسيق بين المحافظة ولجنة وزارة الاسكان لسرعة تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها فور الانتهاء من كافة الأعمال.