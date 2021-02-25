السبت.. محمود مفلح في ضيافة بيت شعر بالأقصر

يستضيف بيت الشعر بالأقصر المقبل الشاعر الفلسطيني محمود مفلح وذلك السبت المقبل، في السابعة مساء، وذلك في إطار مشروع شاعر وتجربة والذي بدأه بيت الشعر مسبقا.ويتحدث الشاعر الفلسطيني الكبير عن تجربته مع الشعر وتذاع الندوة عبر الوسائط المتعددة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وغيرها.