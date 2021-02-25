عبدالرحيم طايع يكتب:صعيدنا الحقيقى

فى معرض حديثه عن الزيادة السكانية، قال الإعلامى «تامر أمين» نصًا وحرفًا: «فى الريف وفى الصعيد، هناك أسر عديدة، تُنجب البنات، لتقوم بعد ذلك بشحنهن إلى القاهرة لخدمة البيوت». هاجت بعدها عاصفة من الغضب، وتساوى مثقفون من الصعيد، بالذات، بعاديين من هناك؛ فقد انعقد الإجماع على اعتبار ما قيل إهانة بالغة لبيوتهم وبناتهم.أود، ابتداءً، أن أعلن عن عدم ارتياحى لطريقة تناول كل الموضوعات والقضايا ببلادنا فى السنين الأخيرة؛ فالتناول معظمه سطحى وبذىء وعدائى بكل معنى، ومن له وجهة نظر مغايرة لأخرى، فلا يهتم بشرحها مقدار ما يهتم بتسفيه الثانية وإنقاص وزن صاحبها.لأننى صعيدى؛ فسأعرض شعورى أمام المقول المرفوض متضمنًا ردًا قطعيًا عليه، تاركًا ريفنا المصرى لأهله القادرين على إبانة حقيقته، وأُفضِّل، قبل العرض والرد، أن أشير إلى أن مشكلات الصعيد، فى عمومه، وإن كانت قيمُهُ الطيبة غالبة، تكمن فى العصبيات القبلية، وقلة التنمية، وتخلف الأجواء المحيطة بالناس وليس الناس أنفسهم، والاعتماد على المفاهيم المتوارثة اجتماعيًا لا الوعى الإنسانى الخالص الحر، وأخيرًا السلاح والمخدرات، وهى مشكلات عويصة بالفعل، لها بيانها الخاص، لكنها تخلو من الافتراء الجديد على كل حال.شعرت باستياء طبعًا وأنا أتابع حلقة البرنامج على قناة «النهار»، شعرت بأن المتكلم يفتقر إلى ما يعززه، فلا شىء يعززه، ويفتعل صخبًا فارغًا، وأن المعدين، بسهو أو بعمد، وضعوه فى ورطة ستنتهى باعتذاره غالبًا «هو ما جرى فعليًا بعد ذلك ولم يكن الاعتذار مقبولًا»، وبالتحقيق معه «وهو ما جرى فعليًا أيضًا وصدرت بحقه وحق قناته قرارات عقابية صارمة»، لكن ما شعرت به لم يدفعنى إلى لوم المذيع ولا تجريحه، كما فعل الآخرون، فبالأساس لا أحبِّذه كما لا أميل إلى مبادلة الإساءة بالإساءة، إنما دفعنى شعورى بالاستياء والقرف أيضًا، للأمانة، إلى التفكير فى مسائل شائكة كالفقر والإنجاب الكثير والانفجار السكانى وما إليها، بعيدًا تمامًا عما قالت القناة، على لسان مذيعها، إنه يجرى كحلول للخلاص من الكوارث المعيشية التى يعانيها الناس فى الريف والصعيد.. وأخص الصعيد، كما سبق وبينت، لأننى ابن شِقِّه الجنوبى وأحد العارفين به. فكرت أيضًا فى قصة المرأة الصعيدية مجددًا، فى الاستيلاء على ميراثها، وحرمانها من التعليم والتوظيف، ومعاملتها بما لا يليق بإنسانيتها، مما يقوله كثيرون، ضمنهم معتبرون، واصفين به صعيدنا حتى الساعة، وهو عند بعضهم أخطر من فكرة استثمار البنات بدفعهن إلى الاغتراب والعمل كخادمات أجيرات.وأقول: ليس الصعيد المصرى واحدًا بالمرة، فهو أكبر جغرافيًا بالوطن، يمتد من الفيوم شمالًا إلى أسوان جنوبًا، ويختلف مقدار ما يتشابه، وتتعدد لهجاته وثقافاته العامة وتتنوع، وتحكمه العادات والتقاليد بنسب متفاوتة، على حسب مواقع أقاليمه، فما فى شماله قد لا يكون فى جنوبه، والعكس، ولو قال قائل قاهرى: عندنا خادمات كثيرات ينتمين إلى محافظات الصعيد، قلنا له: عيِّن الانتماءات أولًا، ثم سلهن: هل ولدن ونشأن فى الصعيد المعيَّن نفسه أم ولدن ونشأن فى العاصمة بجذور صعيدية ظللن يعتززن بها؟ أم أنهن ولدن فى الصعيد ثم رحل بهن الأهالى إلى العاصمة فنشأن فيها وصرن منها وإن بقى فيهن ما يشير إلى أصولهن؟.. فى الإجابة الأمينة عن هذه الأسئلة، وأمثالها وأشباهها، ما يحسم الأمور، ويوضح للناس أكذوبة الشحن وإلقاء بنات الناس فى البيوت الغريبة للخدمة وجمع المال وإعالة الأسر المعدومة.أما بالنسبة لقصة قهر المرأة فى الصعيد، ومن الخطأ، بالمناسبة، أن يقال الصعيد مطلقًا كأنه مكان واحد، فالرد الصادق الواضح عليها أن المرأة فى بعض مناطق الصعيد، لا الصعيد كله كما يُلَاك بلا علم، وفى القرى خصوصًا لا المدن، تقاسى حقًا من الظلم، لكنه نفس الظلم الذى تعانيه المرأة بنواحى القاهرة نفسها ونواحى مدينة كبيرة كوزموبوليتانية كالإسكندرية للأسف، ويوجد فى الإعلام الموثق ما يؤكد قولى هذا، وبالأخص فى البرامج الدينية التى تشكو فيها النساء للمشايخ معاناتهن من تسلط الرجال، من جهة ثانية، فإن ذلك كان يحدث فى أزمنة قديمة بنسب عالية فعلًا، لكن انكسرت حدته تمامًا مع التطور الذى عم البلاد، فضلًا عن صلابة المرأة الصعيدية، فى العمق، وقيادتها، مما يجهله البعيدون المحدودون.