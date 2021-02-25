حكومة بافاريا الألمانية: منح مزايا للملقحين ضد كورونا

أعلن ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، اليوم الخميس، أنه لا يمانع في منح مزايا للأشخاص الملقحين ضد فيروس كورونا.وقال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في التليفزيون الرسمي للولاية، إنه يجب الحديث على المدى البعيد عن "خيارات خاصة" للملقحين.وأضاف أن الأمر سابق لأوانه في الوقت الراهن نظرا لأن عدد الأشخاص الملقحين لا يزال أقل من اللازم.ورأى زودر أنه لا يمكن على المدى البعيد عندما يكون هناك عدد كبير جدا من الملقحين، بينما لا يزال هناك آخرون لا يرغبون في التطعيم، أن يستمر سريان نفس القيود على الجميع.