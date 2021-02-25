المغرب: تأجيل الموافقة على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندى

أجل مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، الموافقة على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.وأوضح بيان صادر عن مجلس الحكومة أن المجلس بدأ في دراسة مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي الذي قدمه وزير الداخلية، على أن يتم استكماله والموافقة عليه في المجلس الحكومي القادم لمزيد من الدراسة.