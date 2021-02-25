غدًا.. عرض فيلم «وطن بالاختيار» بنادي سينما الإسكندرية

يستأنف نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر عروضه على مسرح سيد درويش، غدا الجمعة، الموافق 26 فبراير في تمام السابعة مساء.ومن المقرر عرض فيلم "وطن بالاختيار" للمخرجة حنان راضي، والذي يوثق حياة مواطنين مصريين من أصول يونانية وإيطالية يعيشون في مدينة الإسكندرية، التي تعد واحدة من أهم المدن «الكوزموبوليتان» متعددة الثقافات المختلفة منذ تأسيسها.والفيلم موسيقى تصويرية أحمد عاطف، مدير التصوير بولا طلعت، مدير الإنتاج إسماعيل يوسف، فريق الإنتاج أسامة سلطان وأحمد فهمي، بحث وفكرة الأجانب في الإسكندرية محمد سيف، مونتاچ سامي منصور.وعقب عرض الفيلم سوف تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الفيلم بحضور المخرجة حنان راضي ومؤلف الموسيقي الدكتور أحمد عاطف.تقام الفعاليات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على أقصي درجات الأمن والسلامة للمشاركين مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.