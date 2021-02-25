عزالدين نجيب يكتب:البحث عن استراتيجية ثقافية جديدة

كان آخر استراتيجية للعمل الثقافى وُضعت ونُفذت بالفعل فى مصر، هى التى تبنَّاها الدكتور ثروت عكاشة مع المثقفين فى الستينيات، وكان ذلك أول وزير للثقافة وأول صاحب مشروع ثقافى متكامل، لكن هزيمة ٦٧ أطاحت بهذا المشروع ضمن ما أطاحت به، بعد أن طُبق لعدة سنوات، شهدت الثقافة خلالها ازدهارًا لم تشهد مصر مثله قبله أو بعده، رغم مجىء عشرات الوزراء الذين تولوا وزارة الثقافة على امتداد أكثر من نصف قرن، سواء من حيث تأسيس المنشآت والبنية التحتية للعمل الثقافى لأول مرة، مثل «جهاز الثقافة الجماهيرية وهيئات المسرح والسينما والموسيقى والكتاب والفنون الشعبية والاستعراضية وأكاديمية الفنون بمعاهدها المختلفة.. إلخ»، أو من حيث إنقاذ معابد أبوسمبل بنقلها إلى أماكن جديدة فى سابقة تاريخية أقرب إلى الإعجاز الهندسى، أو من حيث توجيه الخدمة الثقافية إلى كل ربوع البلاد حتى آخر القرى والمناطق النائية، أو من حيث مستوى ما يقدم من هذه الخدمة لكل من الجماهير العريضة وقطاع المثقفين والباحثين فى مجال التربية الذوقية، والمتطلعين إلى الثقافة العالمية وترجمة إبداعاتها القديمة والحديثة، أو على مستوى الرعاية لمنتجى هذه المواد الثقافية من المبدعين فى مجالات السينما والمسرح والفنون التشكيلية والأدب بأنواعه والفنون الشعبية بفروعها المختلفة، وبحوث التراث والدراسات النقدية، وكذا الأوعية التى تحمل كل هذه المواد إلى الجمهور، من كتب ومجلات وقصور وقوافل الثقافة، ومن دُور المسرح والسينما والمكتبات العامة وقاعات الفنون التشكيلية.. إلخ.كان ذلك الحراك الثقافى بحق عاصفة تنويرية هبت على خريطة البلاد من أعلاها إلى أدناها حتى المجتمعات الصحراوية والحدودية، فأيقظت أهلها بثمار الفن والفكر وبمتعة الاكتشاف لعالم جديد ومبهر يرونه لأول مرة.كان هذا المشروع الثقافى يستمد قوته من المشروع الأكبر من ثورة يوليو ٥٢ بتوجهه النهضوى وأبعاده التحررية والتنموية وقناعاته العروبية والتقدمية لبناء وعى الإنسان واستنهاضه، عبر تحريره من الاستعمار والإقطاع والتخلف والعزلة الحضارية عن العالم والعصر، ومن قبل ذلك تحريره من الجهل والعوز والمرض والقهر الطبقى والظلم السياسى والاجتماعى، ومن انكسار الإرادة الشعبية والكرامة الوطنية، ومن إيقاظ للطموح الشخصى للفرد، فوق تأصيل اعتزازه بتراثه الحضارى وانتمائه القومى واعتداده بذاته وتاريخه بغير استعلاء عنصرى.ولا يعنى ذلك أن هذه العاصفة التنويرية جاءت كانقلاب فوقى من قادة الثورة، بل جاءت من شرارة الاحتكاك بين إرادتين متكافئتين؛ إرادة الثورة بزعامة عبدالناصر، الذى كان يدرك جيدًا أهمية الثقافة فى ذلك الحراك الثورى، إلى حد أنه مَنْ أصر على إقناع ثروت عكاشة مرارًا وتكرارًا بقبول منصب وزير الثقافة وتولى قيادتها فى مقابل تحفظاته واعتزازه المتكرر، حسبما جاء بمذكراته وهو مَنْ كلفه بإنشاء جهاز باسم «الثقافة الجماهيرية»، مؤكدًا له- ما معناه- أن الثقافة أكثر مهام الثورة ضرورة لنجاحها وتحقيق أهدافها.أما الإرادة الثانية فكانت إرادة المثقفين الوطنيين والثوريين آنذاك، ممن زرعوا بذور الفكر الاشتراكى، قبل يوليو ٥٢ بعقود منذ الأربعينيات، ودفعوا الكثير من أمنهم وسنوات عمرهم فى السجون والمعتقلات على أيدى الملك والحكومات الحزبية وأدواته القمعية من أجهزة الأمن المعادية بطبيعتها للمثقفين بقدر عدائها للحرية، ومنهم الرسامون والشعراء والروائيون والنقاد والصحفيون وأصحاب الفكر، ومن خاضوا المقاومة ضد قوات الاحتلال وضد سياسة الملك، وشاركوا فى المظاهرات الشعبية والطلابية، ولهم سجلات مشهودة فى النضال والوطنية، فلم يكن تنظيم الضباط الأحرار نابعًا من فراغ، بل من فكر وكفاح هؤلاء، ولم يكن هذا التنظيم السرى إلا مجموعة من الشبان العسكريين ذوى خلفية وطنية تؤمن بأهداف عامة لتحرير البلاد من الاستعمار والإقطاع والفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، باستثناءات نادرة تأثروا بكتب الأدب والفكر والفن أمثال عبدالناصر وخالد محيى الدين وعكاشة ويوسف السباعى وأحمد حمروش وجمال حماد. وبالتقاء الإرادتين «عندما استعان عكاشة بعدد منهم فى وزارته الأولى عام ١٩٥٨» اشتعلت الشرارة وفجرت الطاقات، فتحولت أحلام الأربعينيات للثورة الثقافية إلى حقائق على أرض الواقع.ودون الخوض فى تفاصيل العلاقة المرتبكة والملتبسة بين المثقفين والسلطة خلال حقبة نظام ثورة يوليو ٥٢، التى مرت بفصول مأساوية، وشهدت ذروة المفارقات غير المنطقية بين سجنهم وقمعهم الوحشى حينًا، وبين إطلاق سراحهم ورد الاعتبار إليهم وإعلاء شأنهم بتولى أعلى المناصب حينًا آخر. فقد كان التقاء إرادة الطرفين على أرضية الثقافة مدخلًا لاعتبارها أساسًا لتحقيق أهداف الثورة، ومؤشرًا لتبنّى مشروع ثقافى متكامل يمكن تطبيقه على الأرض، وقد تحقق ذلك حتى قبل أن تتم صياغته كاستراتيجية نظرية صدرت لاحقًا فى أربعة كتب شهيرة باسم أهداف العمل الثقافى، لم يضعها قلم مؤلف بعينه ولم تنشر فيها أسماء لجنة قامت بذلك، بل كانت النظرية خلاصة أربعة مؤتمرات دعا إليها الطرفان «الوزير والمثقفون» قرب منتصف الستينيات، وشارك فيها مئات المثقفين والفنانين والأدباء من اتجاهات ومنابع فكرية مختلفة.كان لُب هذه الاستراتيجية يقوم على عدة محاور أساسية، مثل تأكيد البُعد الوطنى الثقافى بجوانبه الحضارية والشعبية، ودور الثقافة فى تكوين وعى الجماهير بالحفاظ على مكتسباتها الثورية، وفى تأصيل البُعد التحررى والقومى العربى، والبُعد الاجتماعى انطلاقًا من العدالة الاجتماعية، بما يجعل الثقافة حقًا أساسيًا تتكفل به الدولة لكل المواطنين، والبُعد التربوى بإنشاء المعاهد المتخصصة لتنمية المواهب فى مجالات السينما والمسرح والكونسرفتوار والباليه والنقد الفنى والفنون الشعبية، وتشكيل الفرق الفنية المحترفة والمدربة جيدًا فى أكاديميات الخبرة فى دول العالم، وهو ما قامت من أجله أكاديمية الفنون.كما حرصت الاستراتيجية على تأكيد البعد العالمى لها بالانفتاح على ثقافات الغرب، والأخذ بإنجازاتها لبناء النهضة العصرية، إلى جانب البعد التنويرى بتأكيد المنهج العقلى فى التراث، بما يساير العصر الحديث، وكذلك حرصت على تأكيد البعد الجمالى لشحذ الذائقة الفنية والأدبية، بتشجيع الفنون والآداب وفتح قنوات جماهيرية للانتقال بثمار هذه الإبداعات إلى الجماهير فى كل أنحاء البلاد وصولًا إلى أن تكون لكل منطقة جغرافية إمكاناتها وإدارتها الذاتية كوزارة مصغرة للثقافة.ولم تكن لتصبح لهذه الاستراتيجية جدوى لو لم تترجم مبادئها إلى خطط عملية وآليات تنفيذية، وهو ما حققته حكومة الثورة لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لبناء المؤسسات الثقافية الجديدة وإصدار القرارات والقوانين لتخصيص الأماكن واختيار الكوادر البشرية.لكن مسيرة العمل الثقافى خلال العقود الماضية أثبتت فشل محاولات الوصول بالثقافة إلى المجتمع والتفاعل معه والنهوض بوعيه ومحو أميته الثقافية، التى أراها تتفاقم فى مسار عكسى مع تطور الآليات الإلكترونية للحصول على المواد الثقافية من شبكة الإنترنت بقنواتها المختلفة، والسبب هو غياب الشعور الجمعى بالاحتياج إلى الثقافة، نتيجة لغياب التأسيس الثقافى للأفراد والجماعات منذ الطفولة فى المناهج الدراسية وعبر القنوات الجماهيرية فى قصور الثقافة وأجهزة الإعلام، مما ترك فراغًا واسعًا يتم ملؤه بحشوه بالمواد الترفيهية والإلهائية من فنون رخيصة ومعارف هشة وأفكار تافهة، أو بملئه بمواد دينية خطيرة المحتوى والتأثير، إذ تعمل على تغذية عقول الشباب بعقيدة عصابية متشنجة ضد ثقافات العصر باسم الدين، تمهد الطريق إلى العنف والإرهاب فى النهاية.طوال السنوات الماضية كنت معنيًا بهذه القضية بكتابة مقالات والمشاركة فى ندوات ومؤتمرات، ومؤخرًا دعيت لرئاسة اثنين منها، أولهما فى مارس ٢٠١٦ الذى أقامته مديرية ثقافة القاهرة تحت عنوان «نحو استراتيجية ثقافية جديدة»، والثانى فى ديسمبر ٢٠١٩ الذى أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة فى مدينة بورسعيد، وهو الدورة ٣٤ لمؤتمر أدباء مصر تحت عنوان «الحراك الثقافى وأزمة الوعى.. إبداعًا وتلقيًا»، وأستطيع أن أستخلص من كل ذلك بعض الركائز الأساسية للاستراتيجية المرجوة... وأُجْملها فيما يلى:إن واقع الحال يؤكد تدنى المستوى الثقافى للشعب المصرى بأجياله المختلفة، ويكشف إلى أى منحدر انتهينا، ولم تنجح كل المؤسسات والجهود الثقافية فى بث وعى ثقافى أو فكر مستنير أو ذوق جمالى أو تحصيل معرفى بالنسبة لأغلب المواطنين، مما يعكس الفشل فى تأصيل الاحتياج للثقافة فى المجتمع كغذاء ضرورى للنصف الأعلى من جسم الإنسان، فى مقابل الاهتمام بإشباع حاجات نصفه الأسفل، فغاب عن المواطن ما يجعله عنصرًا إيجابيًا مشاركًا وفعالًا ومشبَّعًا بقيم الحق والخير، ومتذوقًا ومبدعًا للجمال، وعلى العكس من ذلك، نجد أن هذا الانحسار الثقافى ترك فراغًا هائلًا فى المجتمع وفى تكوين البنية الروحية والثقافية للأجيال المتلاحقة، ولأن أى فراغ يستدعى ما يملؤه، كان من السهل امتلاؤه ببدائل سطحية وأفكار رجعية تعمل على تغيير الوعى والتراجع للخلف، وبقاء الساحة مفتوحة لأصحاب الفكر الظلامى الذين استطاعوا اختطاف عقل المجتمع بلا منازع.وندرك أن هذه الحالة جاءت نتيجة لعوامل مركبة؛ سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، أوجدتها أنظمة حكم وإدارات فى هيئات ثقافية جاءت على مر العقود، وهى لا تملك رؤية صحيحة، كونُها غير واعية بحجم المسئولية وكيفية مواجهتها، حتى وصلت حالة الشعب إلى درجة مقلقة من التحلل القيمى والاغتراب الثقافى عن أصالته.«... وينبغى هنا أن نحدد مفهوم الثقافة؛ فهى أكبر من كونها مجرد منتَج فنى أو أدبى أو معرفى، بل هى نسق حياة يتضمن منظومة القيم التى تعيش عليها الجماعة الإنسانية وتشكل رؤيتها وموقفها من الواقع والعالم ومتغيرات الحياة وما بعد الحياة أيضًا.. ومن ثم فهى نتاج لخبرة الشعوب، وهى حكمتها التى تحفظ بقاءها وتعمل على استمرارها بالوعى والمتعة والمنفعة معًا، لهذا فالثقافة هى العنصر الأهم فى بناء الإنسان، وفى تغذية الجانب غير المادى فى تكوينه وهو الذى نسميه الوجدان، سواء للفرد أو للجماعة، حتى يمكننا القول إن الثقافة هى صناعة الإنسان الفرد والوجدان الجمعى، حيث تقوم بتأكيد قيم يرتضيها الضمير الوطنى كى يؤمن بها الشعب فتتضاعف طاقاته للعمل وتتجه نحو الأهداف الاستراتيجية للأمة».وبناء على كل ما سبق، نعرض بعض النقاط المقترحة كمواد أولية لما آمل أن يكون مشروعًا لاستراتيجية ثقافية، أرتبها كالتالى:■ الثقافة حجر الزاوية فى عملية التنوير والتقدم للمواطن وللشعب وعامل أساسى من عوامل التنمية وإرساء للقيم الإنسانية والحضارية والأخلاقية والسلوكية فى المجتمع، وحائط صد لمواجهة ظواهر التطرف الفكرى والإرهاب والطائفية.■ على الدولة تطبيق المواد التى تضمنها دستور ٢٠١٤ خاصة المادتين ٤٧، ٤٨ بشأن أن الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه، كما تلتزم بإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك، وأن تولى اهتمامًا خاصًا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا، وأن تلتزم بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.■ أن تلتزم الدولة عبر أجهزتها المختصة بما جاء فى المادة ٦٥ من الدستور بأن حرية الفكر والرأى مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك.■ أن تطبق الدولة المادة ٨٢ من الدستور بشأن تكفّلها برعاية الشباب والنشء واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والإبداعية وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، ونضيف: وأن يتم ذلك عبر إصدار التشريعات الملزمة لوزارات الثقافة والإعلام والتعليم والتعليم العالى والأزهر والأوقاف والتضامن الاجتماعى، للتنسيق والتعاون لوضع سياسة موحدة تعمل لتطبيق هذا الهدف.■ أن يتم تغيير اسم الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى اسمها القديم «الثقافة الجماهيرية»، وأن تعمل كرافعة كبرى للثقافة، لا تكتفى بنقل المنتج الثقافى من العاصمة إلى الجماهير كمستهلكين له، بل لجعلهم كذلك منتجين للثقافة إبداعًا وفكرًا، وللعمل على اكتشاف المواهب، وإحياء التراث الحرفى والشفاهى وتوثيقه بكل إقليم، وللدفع نحو التغيير القيمى وبناء العقل النقدى لسلوك المجتمع وللموروث الشعبى.■ تدعيم التوازن والتكامل بين الثقافة الرسمية للنخبة والثقافة الشعبية بجذورها الإبداعية، وتعظيم الجانب الإيجابى للقيم التى تحملها، باعتبارها مكونًا رئيسيًا فى بناء الهوية المصرية.■ تدعيم الجمعيات الثقافية ماليًا وفنيًا، مما يهيئها للعمل كقنوات مكملة لدور وزارة الثقافة فى تأكيد الترابط بينها وبين المثقفين فى مجال الخدمة المجتمعية، باعتبار هذه الجمعيات حلقات وصل بين النخب الثقافية والجماهير.■ تبنّى مشروع قومى للنهوض بالحرف التقليدية، بمثابة مظلة لكل المشتغلين بها على أرض مصر، ودعمه لتأصيل الهوية القومية.■ تأكيد رسالة المتاحف الفنية كمؤسسات لإشعاع الثقافة والذوق الجمالى والقيم الحضارية وجعلها تنضوى تحت مؤسسة مستقلة تعمل على تطوير هذه المتاحف وصيانتها وضمان إتاحتها للجمهور دون إغلاق، للوصول بإشعاعها إلى أوسع قاعدة جماهيرية.■ تبنى مفهوم مسئولية الدولة عن الإنتاج الثقافى للسينما والمسرح والكتاب، ضمانًا للمستوى الفنى والفكرى المأمول، والبعد بها عن الأغراض التجارية، مع العمل على تسويقها بالداخل والخارج كاستثمار يغطى نفقاتها، دون أن يأتى ذلك على حساب قدرة الطبقات الفقيرة على التمتع بها.■ دعم جهاز التنسيق الحضارى ليكون ساهرًا للحفاظ على الواجهات الحضارية والمعمارية والجمالية والسلوكية فى الشارع المصرى، بتوفير التشريعات القانونية والتمويل اللازم لأداء هذه الرسالة للقيام بإضفاء لمسة جمال فى كل مكان، عن طريق نشر الجداريات الفنية والتماثيل الميدانية والحدائقية وإقامة الصروح التذكارية على أوسع نطاق.وبعد...فما هذه سوى خطوط عريضة للاستراتيجية الثقافية المقترحة، تبلورت عندى على امتداد مسيرتى فى العمل الثقافى منذ الستينيات، واستعنت فيها بما طرحه مثقفون كُثر غيرى عبر فعاليات وإصدارات ثقافية.المهم أن تجد من يهتم بالأخذ بها... أو يعزز الاعتراف بضرورتها.