البرلمان الهولندي: معاملة الصين للإويجور إبادة جماعية

أقر البرلمان الهولندي، اليوم الخميس، اقتراحا غير ملزم يقول إن معاملة أقلية الإويجور المسلمة في الصين تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهي أول دولة أوروبية تصدر مثل هذا البيان.وجاء في البيان أن "أقلية الإويجور تتعرض لإبادة جماعية في الصين".. لكن البيان لم يصل إلى حد القول بشكل مباشر إن حكومة البلاد مسئولة عن ذلك.وأصدرت كندا قرارا يصف معاملة الصين للإويجور بأنها إبادة جماعية هذا الأسبوع.وقال البيان الهولندي إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية مثل "الإجراءات التي تهدف إلى منع المواليد" و"إقامة معسكرات عقابية" تندرج تحت قرار الأمم المتحدة رقم 260، المعروف عموما باسم اتفاقية الإبادة الجماعية.وصوت الحزب المحافظ، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مارك روته، ضد القرار، والذي لم يوصِ مجلس الوزراء باتخاذ أي إجراء محدد.وقال متحدث باسم الحكومة إنها سترد على الاقتراح في وقت لاحق اليوم الخميس.