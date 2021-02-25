توقيف فلسطينيين وضبط أسلحة حربية فى البقاع شرقى لبنان

أوقفت دورية لمخابرات الجيش اللبناني فلسطينيين اثنين وداهمت منزلا ومخرطة في بلدتي بر الياس وتعلبايا شرق لبنان يمتلكها الفلسطينيان، وضبطت داخل المخرطة كمية من الأسلحة والذخائر.وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الخميس: "دهمت دورية من مديرية المخابرات منزلا ومخرطة في بلدتي تعلبايا وبر الياس- البقاع الأوسط تعودان لفلسطينيين وأوقفتهما".وضبطت دورية مخابرات الجيش "داخل المخرطة كمية كبيرة من الذخائر ومتفجرات وصواعق وقذائف هاون وألغام وقنابل يدوية وقذائف ومناظير".