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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كيورفاك الألمانية تحصل على تصريح بتداول لقاحها المضاد لكورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:17 م
شركة كيورفاك الألمانية
شركة كيورفاك الألمانية
وكالات
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أعلنت شركة كيورفاك الألمانية للدوائيات حصول لقاحها المضاد لكورونا على ترخيص بالتداول في نهاية مايو أو أول يونيو المقبلين.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه فرانتس- فيرنر هاس، رئيس الشركة، اليوم الخميس، خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي.

وأوضح هاس أنه من المتوقع طرح البيانات الحاسمة للتجارب السريرية بحلول منتصف أبريل المقبل.

وفي الجلسة ذاتها، أكدت شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية هدفها الخاص بتوريد 40 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكورونا للاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس المقبل.

وقال باسكال سوريوت، رئيس أسترازينيكا، إنه شعر بخيبة الأمل بسبب تعطل الإنتاج في بعض المقار الأوروبية، وأضاف أن الشركة تبذل كل ما في وسعها من أجل توريد الكمية التي وعدت بها.

وتابع سوريوت أن شركته تتعلم كل يوم، وأنه متفائل بزيادة كميات الإنتاج في الربع الثاني.

كانت لجنة الصحة والصناعة في البرلمان الأوروبي قد وجهت دعوة للحضور لرؤساء أهم الشركات المنتجة للقاح كورونا المرتبطة مع الاتحاد الأوروبي بعقود توريد.

وكانت أسترازينيكا قد أعلنت، نهاية الشهر الماضي، على نحو مفاجئ أنها يمكنها توريد 31 مليون جرعة فقط للاتحاد الأوروبي في الربع الأول بدلا من 80 مليون جرعة كانت وعدت بها سابقا، وزادت الشركة من الكمية الموعودة بشكل طفيف في وقت لاحق إلى 40 مليون جرعة.

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