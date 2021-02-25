الإمام الأكبر يهنئ أمير الكويت باليوم الوطني الـ 60

قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص التهنئة إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وللشعب الكويتي الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ60 لليوم الوطني للكويت، والذي يوافق 25 فبراير من كل عام.وأعرب الإمام الأكبر عن تقديره لجهود دولة الكويت في دعم التضامن العربي والحفاظ على وحدة واستقرار الأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى -عز وجل- أن يحفظ دولة الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يمن عليها بمزيد من الأمن والأمان والازدهار.