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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هشام جمال: الإنتاج المشترك مع «المتحدة» ينعش السوق الدرامية

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:51 م
الفنان والمنتج هشام
الفنان والمنتج هشام جمال
نرمين مقبل - منار إبراهيم
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أعرب الفنان والمنتج هشام جمال عن سعادته البالغة بردود الفعل التى تلقاها عن مسلسل "في بيتنا روبوت" بعد عرضه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه يبحث دائمًا عن الأعمال المختلفة والمميزة، سواء على مستوى التمثيل أو الإنتاج.

وقال جمال في تصريح لـ"الدستور" إنه اتفق مع المؤلفين أحمد المحمدى وأحمد محيى على كتابة عمل كوميدى مرتبط بالخيال العلمى، يحكى عن أسرة مكونة من زوج وزوجة فى بداية حياتهما الزوجية، ويعمل الزوج "يوسف" وهى الشخصية التى جسدها خلال الأحداث- فى عالم التكنولوجيا- فيخترع عددًا من الروبوتات، وتقرر الزوجة، التى تجسد دورها ليلى أحمد زاهر، الاستعانة بروبوت ليعيش معهما فى المنزل، ما يقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وعن تعاونه الدائم مع المنتج تامر مرسى، أوضح هشام جمال باعتباره مالك شركة روزناما أن المسلسل يدخل ضمن تعاقدات مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، التى تجرى فى إطار التعاون لتقديم مشروعات درامية جديدة مميزة تهدف لإثراء السوق الدرامية، من خلال تقديم مسلسلات تناسب الأسر المصرية والعربية، على أن يجرى عرضها طوال العام وليس فقط خلال شهر رمضان.

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