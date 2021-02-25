نصائح هامة حول التركيبات الثابتة للأسنان (فيديو)

وجهت الدكتورة منى أبو النجا استشاري جراحة الأسنان، نصائح حول التركيبات الثابتة للأسنان، مؤكدة أن سبب التسمية في الأساس جاء لأنه يجري لصقها على أسنان ثابتة أو دعامات عن طريق مواد لاصقة.وشرحت الطبيبة أنواع التركيبات الثابتة، ووضحت الفارق بينها، وكيف يتم إعدادها والوصول إلى الألوان المناسبة لأسنان المريض، موضحة أنه في بعض الحالات تحتاج التركيبة الواحدة لأكثر من لونين، حيث تكون أسنان المريض مختلف لونها بالنسبة للجزء المجاور للثة عن باقي الأسنان.وأضافت أن نجاح التركيبات، متوقف على المريض الطبيب والمعمل الذي يعد التركيبات، مؤكدة أن المريض عليه دور بأن يكون مهتمًا بصحة الفم والتنظيف حول التركيبة.شاهد المزيد في الفيديو التالي: