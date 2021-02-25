المغرب يسجل 386 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 482 ألفا و514 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 10478 فحصا، بلغ 5 ملايين و140 ألفا و209 منذ بداية انتشار الفيروس؛ في المغرب 2 مارس من العام الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة؛ ليصل العدد إلى 8 آلاف و598 حالة، كما تم تسجيل 726 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 467 ألفا و541 حالة.