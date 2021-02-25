منى فاروق تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة منى فاروق لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها الذي يحل اليوم الخميس.وظهرت "منى" خلال الصور بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستان باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة من الشيفون، وارتدت إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق ريش باللون الأسود.واعتمدت منى فاروق مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر تتناسب مع طبيعة الإطلالة، بأنامل محمد أشرف، كما نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.