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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منى فاروق تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير جديدة

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:19 م
الفنانة منى فاروق
الفنانة منى فاروق
محمد مجدي
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خضعت الفنانة منى فاروق لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها الذي يحل اليوم الخميس.

وظهرت "منى" خلال الصور بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستان باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة من الشيفون، وارتدت إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق ريش باللون الأسود.

واعتمدت منى فاروق مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر تتناسب مع طبيعة الإطلالة، بأنامل محمد أشرف، كما نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.
منى فاروق تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير جديدة
منى فاروق تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير جديدة
منى فاروق تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير جديدة
منى فاروق تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير جديدة
منى فاروق تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير جديدة
منى فاروق تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير جديدة

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