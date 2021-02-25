"حياة كريمة" ضمن مشروعات الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة





جدير بالذكر أن "المشروع القومى حياة كريمة" انطلق بتوجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية عام 2019 لتنمية قري الريف المصري، وذلك بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا على مدى زمني محدد للانتهاء منه خلال ثلاث سنوات من العام الحالي.

وجاء هذا المشروع القومي لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ودلك سعيا لتحسين الأحوال المعيشية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا من سكان الريف المصرى، في 175 مركزا على 4209 بإجمالي توابع 29400، حنث شكلون o٧.٨ من إجمالي سكان الجمهورية، وتم تخصيص ميزانية إجمالية بلت 515 مليار جنيه للمشروع.

تأتي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من بين المشروعات التي وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراجها ونشرها ضمن سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للمنظمة، وذلك في ضوء طلب التسجيل الذي تقدمت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.حيث جاءت «حياة كريمة» مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنيا، وأنها أيضا تعود إلى تنفيد خطة التنمية لعام 2030. بالإضافة إلى سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها.ومن الجدير بالذكر أن سجل «الشراكات من أجل تحقى أهداف التنميه المستدامة» هي منصه إلكترونية تديرها شعبة التنمية المستدامة بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة. وتعد بمثابة الأساس لتحديد الشراكات مع أصحاب المصلحة المتعددين والالتزامات الطوعية، والمقرر عرضها أثناء المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذى يقام سنويا فى مقر الأمم المتحده فى نيويورك.وللاطلاع على الملف التعريفى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومجموعه أهداف التنمية المستدامة التى نخدمها المبادرة، على منصه «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعه للأمم المتحدة.