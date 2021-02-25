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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ100 راجل.. دينا تبيع «حلوى بيتي» لتحسين دخلها ومساعدة والدها (فيديو)

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:22 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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أمام عربة صغيرة، بدأت تنظم بضاعتها؛ فالساعة تشير إلى الرابعة مساءً؛ موعد بدء العمل بمشروعها الصغير، لتقف بأحد الشوارع الشهيرة بمنطقة بحري بالإسكندرية، تعرض بضاعتها من الحلويات البيتي التي مكثت على صناعتها ساعات طويلة.

«حاولت اعتمد على نفسي بمشروع صغير اساعد بيه نفسي، واساعد والدي المسن، ده حقه عليا».. بتلك العبارة بدأت دينا إبراهيم، 28عامًا من الإسكندرية، حديثها لـ«الدستور» حول مشروعها في تصنيع وبيع الحلويات في أحد شوارع الإسكندرية.

وأضافت: «بدأت المشروع من عامين، وعرضت على خطيبي الفكرة، ولكنه رفض في البداية، ولكنه وافق بعد ذلك، حيث كان يتواجد معي، ويساعدني، وتنقل المشروع الذي بدأ بطاولة على البحر في كليوباترا، ثم شارع سوتر أمام مجمع الكليات، حتى استقر الآن على عربة خاصة بنا بمنطقة الأنفوشي ببحري».

وأوضحت أنها تبدأ العمل في الرابعة مساءً ليتسلم خطيبها منها عملية بيع الحلويات في الثامنة مساءً، لتعود هي إلى المنزل لتبدأ في تصنيع منتجات اليوم التالي من الحلويات بأنواعها، حتي الفجر وتساعدها في ذلك والدتها وشقيقتها، وتقوم بتغليف المنتجات بشكل لأئق ينجذب إليه المارة.

وأشارت إلى أنها تتلقى الدعم من أسرتها وخطيبها الذي يشاركها العمل، بجانب العبارات التشجيعية من الزبائن والمارة والدعاء لها دائما بواسع الرزق، مشيرة إلى أن ذلك يمنحها طاقة إيجابية لمواصلة عملها، حيث تتمني أن يكون لها في المستقبل محل لبيع الحلويات خاص بها.

ولفتت إلى أنها تصنع عدة أنواع من الحلويات من « التشيز كيك، الكب كيك، البراونيز» ومنتجات أخرى تبدأ اسعارها من 15جنيها، بجانب تصنيع متطلبات أعياد الميلاد وكعك العيد بالطلب للزبائن.

من جانبه؛ قال «أحمد» خطيب دينا، إنه رأى إصرارها على بدء المشروع، لذا قام بمساندتها، وبدأ العمل معها بالمرور على كافيهات الكورنيش لعرض المنتجات، لينجح المشروع بخطوات ثابتة حتى تم تصميم عربة خاصة بنا نعرض عليها منتجاتنا، موضحًا أنه يتسلم العمل في الثامنة مساءً، ويستكمل بيع المنتجات حتى الثانية عشرة من منتصف الليل.

وأشار إلى أنهم يساعدون أنفسهم لاستكمال متطلبات الزواج، حيث من المقرر أن يتزوجا هذا العام، مؤكدا استمرارهم في العمل لتحقيق حلمهما.

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