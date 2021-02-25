«من الدبدوب للغابة».. حرب «الراب سين» تشعل التريند وروح «ويجز» حاضرة

خلال الأيام القليلة الماضية، اشتعلت حرب بين عدد من فناني الراب في مصر، لدرجة تصدر هذه الحرب لتريندات السوشيال ميديا، وتحديدا تريند "اليوتيوب"، وكانت البداية عند مروان موسى، الذي أطلق أغنيته "كله في السليم"، التي كتب كلماتها لتوبيخ "ويجز" بعدما نشر الأخير عبر خاصية الاستوري على موقع "إنستجرام" الخاص به، صورة لشخص يشبه مروان موسى، وعلق عليها قائلا: "ميم ميم بنفسه"، وسرعان ما قرر مروان موسى الرد عليه بـ"كله في السليم"، مستعينا بصورة حظاظه باللون الأزرق، وفسر سبب ذلك ضمن كلمات الأغنية قائلا: "عيل حساس ف بتتمرمغ ف دراما أنت منحوس ف هنجيبلك حظاظة"."في 3 دقايق و20 ثانية".. مدة الأغنية التي قرر بها مروان موسى الرد على ويجز، وأراد من خلالها توصيل رسالة معينة عبر كلمات توضح ذلك: "أيوة اللي جاي دا دوري.. يا سطى أنت بتنكش في ستوري.. ليه مبتنكش في حضوري"، إلا أن ذلك لم يكفي مروان موسي وأراد إشعال الحرب بشكل أكبر، وقرر بعد ساعات قليلة إطلاق "دس" ويقصد بها الحروب الغنائية في الراب، وكلمة "دس" مأخوذة من كلمة إنجليزية تسمى Diss المأخوذة من كلمة Disrespect أي عدم احترام الآخر، ويتم استخدامها في حالة الرغبة في تقليل من احترام المنافس لك سواء مغني أو رابر، ويمكن توجيهها لأي شخص أيضا، ويختلف الدس في الراب عن غيره من أنواع الموسيقى، إذ أن الدس لا يتمتع بحدود معينة في الكلمات، أي يمكن استخدام أي ألفاظ أو تشبيهات.الدس الجديد لمروان موسى جاء بعنوان "مش أوكيه"، الذي كان موجها بشكل خاص لمغني الراب أبيوسف، والذي يعد من أبرز الأسماء الغنائية في ساحة غناء الراب المصري، ولديه رصيد كبير من الأغاني، ودائما كان ما كان يتصدر "تريند" الأكثر بحثا عبر موقع "يوتيوب"، ورغم أن يعتبر "معلم" في المجال، إلا أنه لم يسلم من مروان موسى، بعدما نكشه الأخير بـ"ستوري" أيضا، وقال له: "يا برو اعمل يا برو حد حايشك، أجي اشجعك طيب؟"، وتصدرت "مش أوكيه" التريند رقم واحد على اليوتيوب في مصر، وأصبح الدس حديث رواد السوشيال ميديا بمختلف أشكالها."ياللا نحكي القصة قصة من الأول عشان نفهمراجل كان زميلي عيش وملح اتعشى في بيتناشايفك أخ وأنت مصمم أني باديسككاريرك بقى مبني على الصيد في المية العكرة"بهذه الكلمات بدأ مروان موسى "ديس تراك" لأبيوسف، إلا أنه ختم الدس بكلمات شكر له قائلا: "قبل ما أقفل حابب أشكرك بجد.. علمتني الراب وكنت أخويا يا سطى بجد.. كنت مثلي الأعلى، بس بهتت البوهيا.. واتناشر دقيقة تشهد إنك كنت أخويا".ومن بعدها؛ جاء الدور على الرابر عفروتو الذي انتهز الفرصة وكأنه يريد أن يلقن أبيوسف درسا، وخاصة بعد أن قرر الأخير في نهاية ديسمبر الماضي أن ينسحب من الحفل الذي كان من المقرر أن يجمعهما سويا في القاهرة، بسبب خلافات مادية مع المنظمين، وترك عفروتو بمفرده أمام الجمهور الذي غضب دون أن يعتذر، واستمر الخلاف بينهما حتى جاءت اللحظة المناسبة ليستغلها عفروتو في "دس" جديد بعنوان "جو صعب" قال فيه:"بس اللي شوفتوا منك مكنتش مستنيهانت خلعت مع ان المفروض ترضي الفانز دياستغربت هو ده اللي نفسي أشوفوا من تسع سنينيعني انت خسرت واحد كان من أشد الفانز ليكودارت الدنيا ودلوقتي انت ف الفصلتراك تتعلم منه زي ما اتعلمت منكبس يؤسفني أقولك يا عالمي أنت شطبتالدليل تراكات اللي بتعرفنا أنك خرفت"ومن بعدها؛ أعلن أبيوسف إطلاقه "ديس تراك" جديد ليرد فيه على مروان موسى، وبدأه بهذه الكلمات:"ماتتكلمش.. ما تتفلسفش‎ده مش لقاء.. ما تأفلمش‎لو رد فعلي كان شديد.. ماتستسلمش‎ممكن تكون عليك العين بس أنا الرمش"وخلال الساعات الأخيرة انضم إلى حرب الراب سين المصري، العائد من الاعتزال مروان بابلو، وهو أحد أشهر نجوم الراب، وأطلق أغنيته الجديدة "غابة" والتي حققت مشاهدات كبيرة جدا وتتصدر تريند جوجل حتى الآن، وتخطت مشاهداتها كل الدسات الأخرى التي ظهرت خلال الأيام الماضيةورغم من كل ما دار بين فناني الراب في مصر خلال الأيام الماضية، إلا أن هذه المشاجرة عبر "الديسات" كان لها صدى كبير بين محبى "التراب راب" في مصر، بعد تصدرها ترنيدات السوشيال ميديا بأكملها، وأصبحت حديث روادها، فضلا عن حصدها اهتمام الكثير من الناس من مختلف الفئات.تعرف أغاني الراب بأنها أحد أنواع الغناء الشعبي، وهو أحد فروع ثقافة الـ"هيب هوب"، وكانت بدايتها في المجتمعات الشعبية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل هذه الثقافة كل من طريقة الغناء، الرقص، الرسم على حوائط المنازل "جرافيتي"، فضلا عن طريقة ارتداء الملابس.وتتسم أغنية الراب بسرعة الأداء في ترديد الكلمات بقافية معينة، وهو أيضا تسليم القوافي والتلاعب بالألفاظ حتى تتماشى مع القافية دون الالتزام بلحن معين.يعتبر البعض أن الراب فن هابط أو قبيح، بسبب انتشار مثل هذه الدسات، إلا أن البعض يرى أنها من العناصر الحيوية المرتبطة بفن الراب، ولم تكن حروب الراب أمرا جديدا، فقد سبق وأن أطلق الرابر الأمريكي إمينيم دسا جاء بعنوان "موش" انتقد فيها رئيسه حينها جورج دبليو بوش بقسوة وصلت لحد إهانته بكلمات نابية، كما أصدر دسا في رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب، إذ اشتهر إمينيم بأسلوبه اللاذع في كلماته وكليباته الساخرة من بعض النجوم.أسباب عديدة وراء إطلاق مثل هذه الدسات، فقد تكون بسبب اختلاف الآراء الشخصية في الوضع السياسي والاجتماعي كدس الهيذام في إبراهيم، وقد يكون لخلافات شخصية بين بنت وولد كدس يوسف الجوكر ويوكا شاهين، أو بين بنتين مثلما حدث مع الرابر المصرية يوكا شاهين والأخرى اللبنانية كيكي، إذ كان خلافا موسيقيا.