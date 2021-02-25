رئيس وزراء المجر: نواجه أصعب أسبوعين منذ بداية جائحة كورونا
الخميس 25/فبراير/2021 - 07:57 م
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قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن المستشفيات في بلاده ستتعرض لضغط لم يسبق له مثيل على مدار الأسبوعين المقبلين مع دخول هنجاريا أصعب فترة منذ بدء تفشي الوباء.
وذكر أوربان - في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الخميس - "لدي أخبار سيئة فقط نحن نواجه أصعب أسبوعين منذ بداية الوباء".
وأضاف أن عدد الإصابات يرتفع بشكل حاد وسيستمر في الارتفاع بسبب الطفرات الجديدة.
وذكر أوربان - في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الخميس - "لدي أخبار سيئة فقط نحن نواجه أصعب أسبوعين منذ بداية الوباء".
وأضاف أن عدد الإصابات يرتفع بشكل حاد وسيستمر في الارتفاع بسبب الطفرات الجديدة.