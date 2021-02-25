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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس أوكرانيا يدعو ناتو لتوسيع حضوره فى البحر الأسود

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:11 م
فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
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دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج للمشاركة في قمة "منصة القرم" في أغسطس المقبل، كما دعا الحلف لتوسيع حضوره في مياه البحر الأسود.

وأفاد ذلك المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية اليوم الخميس عقب اتصال هاتفي جمع زيلينسكي وستولتنبرج في وقت سابق اليوم حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم).

وقالت الرئاسة الأوكرانية- في بيان- إن زيلينسكي "دعا ستولتنبرغ للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لاستقلال أوكرانيا وفي قمة منصة القرم في أغسطس من هذا العام، فيما قال الأمين العام لناتو إنه يفكر بجدية في هذا الاحتمال".

وحسب البيان، أكد زيلينسكي أن كييف "تواصل الإصلاحات الأوروبية الأطلسية وتحديث قطاع الأمن والدفاع"، مضيفا أن "القضية الأكثر إلحاحا لكييف تتمثل في المشاركة في خطة عمل عضوية ناتو".

بدوره، أشاد ستولتنبرج "بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا في العديد من القضايا وتركيزها على مواصلة إصلاح قطاع الدفاع"، حسب البيان.

وأعرب زيلينسكي عن دعمه لتوسيع نطاق أنشطة الناتو في منطقة البحر الأسود، مشيرا إلى أن أوكرانيا مهتمة بزيادة وجود قوات الدول الأعضاء في الحلف في البحر الأسود، فيما أكد ستولتنبرج أن ناتو "سيبذل جهودا لزيادة وجوده في البحر الأسود، وأن ذلك قد بدأ بالفعل".

في وقت سابق، وصف زيلينسكي خروج شبه جزيرة القرم من أوكرانيا بأنه "خطأ فادح يحتاج إلى تصحيح"، وقال إن هناك إجراءات محددة سيتم اتخاذها من أجل ذلك، وإن القمة الدولية حول "عودة السيطرة على شبه جزيرة القرم"، المسماة "منصة القرم"، التي دعت كييف لعقدها في 23 أغسطس، ستصبح "منبرا يوحد الشركاء الدوليين لدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".

وعادت القرم إلى روسيا بعد إجراء استفتاء هناك في مارس 2014، صوت 96.77٪ من سكان القرم و95.6٪ من سكان مدينة سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.

وتؤكد روسيا أن القرم جزء لا يتجزء من أراضيها وإعادته لأوكرانيا أمر ليس قابلا للنقاش.

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