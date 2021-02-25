بائعو سوق الأخبار بأكتوبر يفترشون الطرقات (صور)

سيطرت حالة من الغصب على أهالي مدينة السادس من أكتوبر بسبب إهمال أصحاب محال سوق الأخبار، الذين قاموا بافتراش بضاعتهم بمداخل السوق من كل ناحية، على الرغم من أن الحكومة وفرت لهم محالًا منعا لإشغال الأرصفة والطرقات.وطالب الأهالي المسؤولين بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة العشش المصنوعة من القماش والخشب بدون تراخيص، والمسببة في إشغال الطريق وغلقة، حتى أنه أصبح إزعاجًا للسكان، فلا يمضي يوم إلا وتحدث به مشاجرات بين الباعة.وتابع العديد من السكان أن بعض الباعة قاموا بسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة، وتأجير المحال الموفرة لهم وافترشوا الطرقات ببضاعتهم، وأصبحت الفوضى والعشوائية عنوانًا لهؤلاء الباعة، طالبين الجاهات التنفيذية بسرعة التدخل.