حبس مالك مركب مريوط الغارق بتهمة قتل 14 شخصًا بالخطأ

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس مالك مركب مريوط الغارق 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالقتل الخطأ لـ 14 شخصا معظمهم من الأطفال وإصابة آخرين، واستخدام مركب غير مرخص والنزول في مكان غير مرخص لسير المراكب.كانت النيابة العامة أخلت سبيل المتهم- أمس- بضمان محل إقامته، نظرا لظروفه الإنسانية وللمشاركة فى دفن زوجته وابنته، ثم استدعته- اليوم- وعقب التحقيق معه تحت إشراف المستشار مروان أبوخطوة رئيس نيابة ثان العامرية.وصرحت النيابة العامرية بدفن 5 جثث آخر ضحايا مركب مريوط، بعد انتشالهم في اليوم الثالث من غرقهم من مياه البحيرة، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم لمعرفة أسباب الوفاة، ومخاطبات هيئة الثروة السمكية وهيئة الملاحه البحرية لمعرفة تراخيص مركب مريوط للصيد والمكان الذى خرجت منه المركب مرخص للصيد ام عدمه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.كما قررت النيابة استدعاء جميع المصابين لسرايا النيابة لسؤالهم عن الواقعة، واستعجال التقارير الطبية لبيان حالتهم، وسرعة تكثيف اعمال البحث عن المفقودين وطلب تحريات المباحث عن الواقعة.وكشفت معاينة فريق النيابة الي الموقع الذي شهد الحادث عبارة عن أحواض مزارع سمكية بها أعمدة خشبية صغيرة لتثبت الشباك، بمنطقة الملاحات ببحيرة مريوط بالقرب من قرية الهوارية لصيد الأسماك، وتبين من الفحص أن المركب الغارق مصنوع من الخشب والفايبر، ويوجد به كسر بالطول أسفل القاع وآخر من الجانب وهو يعتبر أكبر حجما قليلا من "الفلوكة" ولا ومن الصعب استيعاب أكثر من 6 افراد.كان ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، تمكنوا من إلقاء القبض على المتهم محمد عطية حميدة، صاحب مركب بحيرة مريوط، التي تسببت في غرق أسرة كاملة، بعد تعافيه بالمستسفى، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيل الحادث.كان العشرات من أهالي نجع مطيريد ببرج العرب غرب الإسكندرية، وأبناء القبائل العربية وقببله العزائم، قاموا بتشييع جنازة 9 من ضحايا غرق مركب بحيرة مريوط الذين تم انتشالهم بمعرفة فرق الإنقاذ، بعد الصلاة عليهم ودفنهم بمقابر العائلة.وحضرت السيارات التي تحمل جثامين النساء والأطفال قادمة من مشرحه مستشفى العامرية بعد إنهاء تصاريح الدفن وسط بكاء عدد من أهالي المتوفين، وتوجه بعد ذلك الأهالي إلى المقابر بنفس المنطقة لتوديعهم قبل دفنهم عقب أداء الصلاة في حالة حزن شديد واتشحت النجع فيه بالسواد والحزن.وتلقى اللواء محمود أبوعمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ بغرق مركبي صيد على متنهما أكثر من 13 فردا بينهم أطفال من عائلة واحدة من نجع أبومطريد أثناء عودتهم من رحلة زرده.على الفور قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 6 جثث ويجري البحث عن آخرين سوء ناجين أو جثث وعددهم أكثر من شخص.وقال ضاوي بدر عبدالمولي، أحد أقارب الضحايا، إن أكثر من 13 شخصا من عائلة ونجع ابومطريد بالهوارية كانوا على متن مركبي صيد في رحلة ذرده بجزيرة صغيرة بالبحيرة وعند انتهاء اليوم وأثناء عودتهم انقلبت بهم المراكب بالقرب من منتجع افريكانو، وتم استخراج جثامين 6 أفراد ولا يزال البحث عن الباقين مستمر من قوات الإنقاذ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.