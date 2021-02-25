«جونز هوبكنز»: وفاة أكثر من 2.5 مليون شخص حول العالم بسبب كورونا

قالت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، إن أكثر من 2.5 مليون شخص حول العالم توفوا حتى الآن بسبب الإصابة بفيروس كورونا.وأوضحت الجامعة- حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد الوفيات حول العالم الناجمة عن الإصابة بكورونا يبلغ مليونين و500 ألف و770 شخصا منذ بداية الوباء العام الماضي.وكان قد تم تسجيل وفاة مليونى شخص حول العالم بسبب الفيروس في 15 يناير الماضي.ويبلغ العدد الإجمالي لمصابي كورونا حول العالم 112 مليونا و716 ألفا و833 شخصا، حسبما أعلنت جونز هوبكنز.