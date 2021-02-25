ضبط مصنع حلويات دون ترخيص في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات لتشديد الرقابة على مصانع التصنيع الغذائى دون ترخيص حفاظًا على صحة المواطنين.حيث شنت إدارة التجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة أحمد عبدالحميد مدير الرقابة التجارية، بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وجهاز حماية المستهلك، حملات بمنطقة العامرية.وأسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الهريسة بمنطقة مرغم دون ترخيص، وتم تحرير 17 صفيحة سمن مجهول المصدر وغير مدون عليها أى بيانات، زنة الصفيحة الواحدة 18.5 كجم بإجمالى 314.5 كجم سمن.وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.