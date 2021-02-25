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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل 161 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:36 م
الجزائر كورونا
الجزائر كورونا
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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم، تسجيل 161 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار في مؤتمر صحفي اليوم، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 112 ألفا و622 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2973 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 77 ألفا و683 حالة، بعد شفاء 146 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 18 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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