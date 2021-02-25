تطعيم 110 آلاف طفل ببورسعيد فى حملة محاربة شلل الأطفال

أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، بدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة بدءًا من بعد غدٍ الأحد وإلى الأربعاء المقبل ضمن الحملة القومية للتطعيم التى تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية وتستمر 4 أيام.وتستهدف الحملة الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى 5 سنوات، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.أوضح أبوهاشم أن الحملة تستهدف تطعيم نحو 110 آلاف طفل بمختلف مناطق المحافظة، وتتم بواسطة 350 فريقا طبىا على مستوى المحافظة ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت،، لافتًا إلى أن وزارة الصحة وفرت الطعوم الكافية لإنجاز المستهدف من الأطفال بالمحافظة.وأكد وكيل صحة بورسعيد أنه ستتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومى عن طريق غرفة مركزية بمديرية الشئون الصحية برئاسة وكيل الوزارة، للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فوري.