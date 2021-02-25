ضبط مواد كيماوية فاسدة بأحد مصانع كوم أوشيم بالفيوم

شُنت حملة تموينية، الخميس، برئاسة المحاسب فوزى عبدالعزيز، مدير إدارة تموين طامية بالفيوم، والمهندس حمدى عبدالتواب رئيس الرقابة والمفتشين.وتمكنت الحملة من ضبط 60 شيكارة مواد كيماوية، وزن الواحدة 25 كيلو، بإجمالي 1500 كيلو، تستخدم فى إنتاج السماد الزراعى، منتهية الصلاحية، بأحد المصانع بكوم أوشيم.تم تحرير محضر برقم 692 جنح أمن دولة طوارئ طاميه لسنة 2021، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.