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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة بين سبورت ماكس عبر نايل سات

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:19 م
بين سبورت ماكس
بين سبورت ماكس
حسين العمدة
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تقدم 《الدستور》تردد قناه بين سبورت ماكس، وهى متخصصة فى عرض المحتوي الرياضى، وتقدم كافة البرامج والمباريات لمحبى كرة القدم فى الوطن العربى، وحول العالم، تتميز المحطة بالتقنية عالية الجودة، وتعد من أفضل القنوات الرياضية، التى تهتم بكل ما يتعلق بالشأن الرياضى، وتقوم بنقل المباريات والدوريات العربية مثل الدورى السعودى والقطرى، بالإضافة إلى أنها تذيع كل الأخبار الرياضية على مستوى العالم، بشكل إخبارى وتحليلى من خلال الاستديوهات البرامج المختلفة.

تردد قناه بين سبورت ماكس


بثت المحطة مباريات كوبا أمريكا وبطولة اليورو، فضلا عن العديد من المباريات المختلفة التى تذيعها بشكل حصرى، ولديكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن تردد قناة بين سبورت ماكس.

ولمن يرغب فى تنزيل القناة يجب علية اتباع الخطوات التالية:


- يقوم المواطن بالدخول على القائمة الموجودة فى جهاز الريسيفر، أو ما يعرف باسم menu، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر.

- ثم يختار المواطن القمر الصناعي النايل سات، ويكتب تردد القناة وهو ١٢٢٤٥، ويجب أن يكون معدل الاستقطاب في الريسيفر رأسى، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.

- بعد ذلك يقوم المشاهد بالضغط على بحث، حتى يتمكن جهاز الريسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل قناة بين سبورت ماكس على النايل سات، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة.

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ومن خلال المعلومات والخطوات السابقة التى وردت فى التقرير يمكن لراغبى كرة القدم ومشجعى النشاط الرياضى تحميل محطة بين سبورت ماكس على القمر الصناعى النايل سات، وتعد مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية من القنوات التى لها قاعدة جماهيرية كبيرة، ويتابعها كافة الفئات العمرية، من مشجعى الرياضة، وكرة القدم.

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